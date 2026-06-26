İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında yeni bir operasyona imza attı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen planlı çalışmaların ardından, dün Beylikdüzü ilçesinde belirlenen bir araca yönelik baskın gerçekleştirildi.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin söz konusu aracı durdurmasının ardından gerçekleştirilen detaylı aramalarda, paketlenmiş halde toplam 21 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere emniyet birimleri tarafından el konulurken, araç içerisinde bulunan 2 şüpheli ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyonun ardından kelepçelenerek emniyet müdürlüğüne götürülen 2 zanlının ifade işlemlerine başlandığı bildirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ekiplerin uyuşturucu ticareti ve organizasyonun bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik çok yönlü soruşturması sürüyor.