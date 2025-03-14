Olay, 13 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli 4 kişi Kurtuluş'la kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.
Kurtulmuş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kurtuluş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda Muharrem Can Kurtuluş'un hayatını kaybettiği saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kurtulmuş'un 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildiği, aracından indiği sırada çıkan arbede ve silahlı saldırıya uğradığı anlar yer alıyor.