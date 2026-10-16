ABD Başkanı Trump’ın da ilgilendiği dünyada Çin’den sonra ki 2. büyük rezerv olan 694 milyon tonluk Eskişehir Beylikova’daki cevher ve Nadir Toprak Elementleri (NTE) için pilot tesis kuruldu, 17 bin dönümlük tesiste yılda 1.200 ton cevher işlenecek.

KRİTİK TRUMP SORUSU

Cevherin işlenip ayrıştırılması halinde NTE’ler elde edilebiliyor ve bunun için de ayrı tesis ve yüksek teknoloji gerekiyor. Bu teknoloji halen sadece Çin ve ABD’de bulunuyor.

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Meclis KİT Komisyonunda ‘’ABD Başkanı Trump ile görüşmelerde Beylikova’daki rezervin masaya geldiği ve ABD’nin sürece ilgi duyduğu belirtildi. NTE’ler için Amerika ile iş birliği var mı? Bu kaynakların ABD’ye devri söz konusu mu, ülkemizdeki NE’lerin parasal karşılığı nedir? diye sordu.

ETİ Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın bu sorulara yazılı cevap vereceğini belirtti ve ‘’’NTE’ler stratejik bir alanımız. Yılda 1.200 ton cevher işleyecek pilot tesis tamamlandı. İlk olarak konsantre nadir toprak oksit üretimi, sonra da ayrıştırılmış nadir toprak oksitlerinin üretimini planlıyoruz’’ dedi.

Bölgede 17 ayrı element var

Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin’deki, “Bayan Obo” sahasından sonra Beylikova’da 694 milyon ton cevher ve içinde 17 ayrı NTE tespit edildi. Cevherin işlenip ayrıştırılması halinde NTE’ler elde edilebiliyor. Bunun için gereken yüksek teknoloji sadece ABD ve Çin’de bulunuyor. NTE’ler, savunma, uzay, medikal, enerji, elektronik, nükleer gibi stratejik alanlarda kullanılıyor. Eskişehir Beylikova’daki 694 milyon ton rezervin içinde 17 Nadir Toprak elementi olduğu belirlendi. Beylikova ve Sivrihisar ilçelerinde 61 ile 47 bin metrekare arasında değişen 223 adet arazi kamulaştırılmıştı. Tesisler aktif kullanımda,