Arizona'daki bir sıvı azot tankında, dondurulmuş bir vaziyette 12 yıldır "uyuyan" bilim insanı L. Stephen Coles, kendi beynini bilimin hizmetine adamıştı. Kriyobiyolog Greg Fahy tarafından yürütülen ve sonuçları Şubat 2026'da yayımlanan çalışma, "dondurulan bir beynin yeniden canlanma ihtimali" tartışmalarını alevlendirdi.

"HÜCRELER ISININCA KISMEN İYİLEŞTİ"

Kriyojenik (aşırı soğuk) koruma yöntemlerinin hücreleri kalıcı olarak tahrip ettiği düşünülüyordu. Ancak Fahy'nin son araştırması, bu teoriyi sarsan veriler sundu. Coles'un beyninden alınan örnekler ısıtılıp yeniden nemlendirildiğinde, hücre yapılarının önemli bir kısmının eski formuna kavuştuğu görüldü.

FARELERDE "ELEKTRİKSEL AKTİVİTE" GÖZLEMLENDİ

Bilim insanlarını asıl heyecanlandıran gelişme ise laboratuvar kobayları üzerinde yaşandı. Çözülme sonrasında farelerin beyin dokusunda elektriksel aktivitenin geri döndüğü gözlemlendi. Bu durum, doku bütünlüğünü korumanın ötesinde, hücrelerin "işlevsel" olarak da hayata dönebileceğinin ilk teorik kanıtı olarak kabul ediliyor.

CANLANMA İÇİN HENÜZ ERKEN Mİ?

Deneyin sonuçları büyüleyici olsa da, bilim dünyası temkinli. Uzmanlar, bir beyin dokusunun "yapısal olarak" iyileşmesinin, o kişinin "bilincinin" veya "hafızasının" geri dönmesi anlamına gelmediğini vurguluyor.

Riskler: Aşırı soğukta organların "cam gibi" çatlaması en büyük tehdit.

Sınırlamalar: Kimyasallar hücreleri deforme edebiliyor ve tüm bir organı (beyin gibi) aynı anda dondurmak hala devasa bir mühendislik engeli.

Şu an için Alcor gibi merkezlerde saklanan yüzlerce beyin, laboratuvar verilerinden ziyade, bir gün bilimin onları "uyandıracağına" dair bir inançla soğuk tanklarda beklemeye devam ediyor.