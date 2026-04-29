Bu teknikte amaç, zihni stres kaynağından uzaklaştırıp anlık olarak çevreye odaklamak. Bunun için kişi bulunduğu ortamda 5 farklı şeyi görmeye, 4 farklı sesi duymaya, 3 nesneye dokunmaya, 2 kokuyu fark etmeye ve 1 tadı hatırlamaya çalışıyor. Bu basit ama etkili yöntem, zihni 'şu ana' çekerek stres döngüsünü kırıyor.

BEYNİ KANDIRAN ETKİ

Uzmanlar, bu yöntemin beynin tehdit algısını geçici olarak devre dışı bıraktığını belirtiyor. Zihin, stres yaratan düşünce yerine çevresel detaylara yöneldiği için kaygı hissi hızla azalıyor. Özellikle ani stres anlarında etkili olduğu vurgulanıyor.

AZ BİLİNİYOR AMA ETKİSİ GÜÇLÜ

Bu teknik henüz yaygın olarak bilinmese de, psikoloji alanında giderek daha fazla önerilmeye başlandı. Herhangi bir hazırlık gerektirmemesi ve birkaç dakika içinde uygulanabilmesi, yöntemi günlük hayat için pratik hale getiriyor.

Klasik nefes egzersizlerinden farklı olarak zihni aktif şekilde meşgul eden bu yaklaşım, stresle mücadelede alternatif bir yol arayanlar için dikkat çekici bir seçenek sunuyor.