Bilim insanlarının bitki, hayvan veya mantar kategorisine dahil edemediği beyni ve sinir sistemi bulunmayan sarı organizma, laboratuvar ortamında karmaşık labirentleri sıfır hatayla çözüyor. Physarum Polycephalum adıyla bilinen ve ortadan ikiye bölündüğünde dakikalar içinde kendini yenileyen bu yapı, karar verme yeteneğiyle bilim dünyasında yeni bir araştırma alanı yarattı.

BİLİM DÜNYASININ SINIFLANDIRAMADIĞI GİZEMLİ YAPI

Sinir sistemi, gözü ve midesi olmayan bu pelte benzeri organizma, gelişmiş bir zeka belirtisi gösteriyor. Fiziksel bütünlüğü bozularak kesildiğinde veya parçalandığında iki dakika gibi kısa bir sürede hücrelerini birleştirerek kendini tamamen onarabiliyor.

BEYNİ OLMADAN LABİRENTİ NASIL ÇÖZÜYOR?

Uzmanlar tarafından zorlu ve karmaşık bir labirentin içine yerleştirilen organizma, yiyeceğe ulaşmak için en kısa ve verimli rotayı kendi kendine belirliyor. Hiçbir merkezi sinir sistemi bulunmamasına rağmen hedeflediği noktaya giden en kusursuz çizgiyi hesaplıyor.

Japonya'daki araştırmacılar, organizmanın haritalama ve rota yeteneğini ölçmek için Tokyo haritasındaki önemli şehirlerin konumlarına yiyecekler yerleştirdi. Harekete geçen organizma, farklı noktalardaki yiyeceklere ulaşmak için saniyeler içinde yeni bir ulaşım ağı planı çıkardı.

MÜHENDİSLERİN YILLAR SÜREN ÇALIŞMASINI GERİDE BIRAKTI

Sarı balçığın yiyeceklere ulaşmak için oluşturduğu harita incelendiğinde, Japon mühendislerin uzun yıllar üzerinde çalışarak inşa ettiği gerçek Tokyo metro ağının birebir aynısı olduğu saptandı. Organizmanın bu karmaşık ulaşım ve mühendislik ağını sıfır hatayla tek başına kurgulaması, planlama yeteneğinin ulaştığı noktayı kanıtladı.