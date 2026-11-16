Beyoğlu Belediye Başkan vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti. İstifa açıklaması Sefer Karaahmetoğlu'nun resmi X hesabından yapıldı.

ÜÇ GÜNDÜR ULAŞILAMIYOR

Karaahmetoğlu istifa kararına gerekçe olarak "parti içi tartışma ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilemesini" gösterdi.

Öte yandan CHP'den istifa eden Karaahmetoğlu'na üç gündür ulaşılamadığı iddia edildi.

BEYOĞLU AKP'YE GEÇEBİLİR

CHP'den istifasını açıklayan Sefer Karaahmetoğlu'nun istifasının ardından Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekilliği için mecliste yeniden yapılacak seçimin ardından AKP'ye geçmesi de gündeme geldi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli komşularım,

Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu.

Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor.

Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum.

Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam.

Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum.

Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Sefer Karaahmetoğlu

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili"