İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade vermeye çağırdığı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Çağlayan Adliyesi'ne gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çağrı kağıdı ile ifadeye çağrıldığını duyurmuştui. Güney'in CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.
Güney, delege pazarlığı yapıldığı iddia edilen ses kaydının kendisine ait olmadığını söylemişti.
AYRINTILAR GELİYOR...