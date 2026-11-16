Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa etti.
İstifa kararına gerekçe olarak parti içindeki ayrışmaları gösteren Karaahmetoğlu, mevcut parti yapısı içerisinde sorumluluğunu gereği gibi yerine getirebileceğine dair inancını kaybettiğini belirtti.
Karaahmetoğlu açıklamasında, "Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karahamzaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Karahamzaoğlu, kararının gerekçesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Parti içindeki hizip tartışmalarının yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Karahamzaoğlu, "Enerjimizi çalışmaya değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar Sözcü Televizyonu'nda. @dmladoganNovember 16, 2026
AKP'YE Mİ GEÇECEK?
Gazeteci İsmail Saymaz ise Karaahmetoğlu'nun AKP'ye katılacağı kulisini öne sürdü.
Saymaz paylaşımında, "Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa etti. Karaahmetoğlu, AK Parti'ye katılıyor" ifadelerine yer verdi.
4 İSİM DAHA SAF DEĞİŞTİRECEK
Kulislerde, Beyoğlu Belediye Meclisi üyelerinden dördünün de Karaahmetoğlu ile birlikte AKP'ye geçmesinin beklendiği iddiası ortaya atıldı.
GEÇEN YIL SEÇİLMİŞTİ
Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 22 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen belediye meclisi seçiminde başkanvekili seçilmişti.
Seçimin dördüncü turunda Karaahmetoğlu 16 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Baba 14 oyda kalmıştı.