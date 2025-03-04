Beyoğlu Belediye Meclisi'ndeki son oturumda AKP'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliği yaptığı Kadın Zamanı Derneği'ni eleştirdi. Bozkuş, derneği LGBT propagandası yapmakla suçlayarak, “Bu dernek açık açık LGBT propagandası yapıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı isimlerle faaliyetler gerçekleştiriyor, seminerler düzenliyor. Semt konaklarında, çocukların eğitim aldıkları yerlerde LGBT bayraklı toplantılar düzenliyor. Kürtçe eğitim adı altında Beyoğlu'nun mahallelerinde ahlaksız ideolojilerini çocuklara sızdırıyorlar” dedi.
Bozkuş'un açıklamalarına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yanıt verdi. Güney, Bozkuş’un suçlamalarını yalanladığı ve eleştirilerine tepki gösterdiği açıklamalarında, “Kreşlerde yer alan bir tane LGBT bayrağı gösterir misin? Senin psikolojin bozulmuş. Bu ucuz siyaseti bırak. Genç adamsın, yarın utanacaksın. Tetikçilik yapma, siyaset yap,” dedi.
"ÖNCE PARA YATIYORSUN SONRA ÇÜRÜK RAPORU ALIYORSUN"
Tartışmaların devam etmesi üzerine Başkan Güney, Bozkuş’u eleştirdi. Güney, Bozkuş’a “Seçildiğimizden beri bizi belli şeylerle yaftalıyorsun. Önce para yatırıyorsun, sonra çürük raporu alıyorsun. Askerlik yapmamak için bütün tuşlara basıyorsun. Sonra şerefli şekilde askerlik yapmış insanları burada yaftalıyorsun.” dedi.
AKP'Lİ ÜYELER OTURUMU TERK ETTİ
Tartışmaların ardından meclis oturumunda gerginlik yükseldi. Bozkuş'un konuşması sırasında, AKP'li Meclis üyeleri arasında yoğun tartışmalar yaşandı. Tartışmaların devam etmesi üzerine, AKP’li üyeler oturumu terk etti.