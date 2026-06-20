Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 Haziran saat 00.01 itibarıyla Beyoğlu ilçesindeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi ve benzeri etkinliklerin 24 saat süreyle yasaklandığı bildirildi.

Karar doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı bariyerlerle kapatılacak. Gerektiğinde araç ve yaya trafiği kontrollü şekilde durdurulabilecek.

Gezi Parkı çevresinde bariyerleme yapılacağı, ihtiyaç halinde yaya geçişlerinin sınırlandırılacağı belirtilirken, İstiklal Caddesi ile caddeye bağlanan ara sokakların Tünel Meydanı'na kadar bariyerlerle kapatılacağı ve gerekli görülmesi durumunda araç ve yaya girişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Karaköy Meydanı ve çevresinde de benzer güvenlik tedbirleri uygulanacak. Ayrıca Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve çevresi ile Firuzağa Meydanı ve bağlantılı sokaklarda bariyerleme çalışmaları yapılacak.

Kaymakamlık, gün içerisinde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak Beyoğlu'nun farklı noktalarında da araç ve yaya trafiğinin geçici olarak kapatılabileceğini bildirdi. Açıklamada, alınan tedbirlerin kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulandığı vurgulandı.