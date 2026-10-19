Yangın, saat 22.50 sıralarında Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’deki Sadri Alışık Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 katlı binada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. Bölgedeki otellerin yakınında yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadaki alevlere müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan otellere sıçramadan söndürüldü. Binada maddi hasar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.

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