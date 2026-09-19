Yangın, saat 07.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak’ta bulunan 6 katlı restoranda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle binanın ikinci katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

ALEVLER ÇATIYA SIÇRADI

İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına iki yönden müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle yan taraftaki otelde kalanlar da tedbir amacıyla sokağa çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle restoranda hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.