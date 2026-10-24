Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tarlabaşı’nda bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı belirlendi. İş yerinde ve 2 otomobilde yapılan aramada 80 adet su şişesi içerisinde etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi C.E. (51) ise şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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