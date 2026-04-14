Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Seyit S. (28), eski kız arkadaşı nedeniyle aralarında husumet bulunan Eray Ç.’yi (26) “Akşam çay içmeye geleceğiz” diyerek tehdit etti. Akşam saatlerinde kask takarak yaya şekilde olay yerine gelen şüpheli, Eray Ç.’nin ailesinin yaşadığı eve silahla ateş açtıktan sonra aynı güzergâhı kullanarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, hedef alınan evin girişinde 4 mermi izi tespit edildi. Ayrıca yan binaya 2 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, sokakta 1 adet boş kovan bulundu. Yürütülen kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Seyit S. olduğu tespit edildi. Şüphelinin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım incelenirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Hacı Ahmet Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında yapılan üst aramasında şüphelinin çelik yelek giydiği belirlendi. Şüphelinin sorgusunda “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “kapkaç” suçlarından toplam 11 suç kaydı bulunduğu, ayrıca “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit S., çıkarıldığı mahkemece “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.