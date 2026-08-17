Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan, Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti. Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D'Angerio'nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPTI

Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör ünvanı alan Ruggero D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayınlandı.

2 YILDIR KAN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 55 yaşındaki profesörün tek başına yaşadığı ve yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Adli tıpta yapılan ön otopsi değerlendirmesinde de vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürüldü. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmayan İtalyan Profesörün kesin ölüm nedeni çıkacak raporun ardından netlik kazanacak.