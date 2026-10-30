Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.45 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, dini nikahlı eşi Ö.Ç.’den şiddet gördüğünü belirten M.N.E., bebeğini de yanına alarak babası Özdemir E.’nin evine gitti. Bir süre sonra Ö.Ç., babası Kadir Ç. ve ağabeyi Hüseyin Ç. ile birlikte bebeği almak için eşinin ailesinin yaşadığı adrese geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ö.Ç.’nin kayınpederini darbettiği ve silahla havaya ateş açtığı belirtildi. Sokakta art arda silah sesleri duyulurken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede olay yerinde 4 boş kovan bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından soruşturma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda silahla ateş açan kişinin Ö.Ç., yerdeki boş kovanları toplayan kişinin ise Hüseyin Ç. olduğu belirlendi. Olay sırasında yanlarında bulunan üçüncü kişinin de babaları Kadir Ç. olduğu tespit edildi.

Polisin bilgisine başvurduğu M.N.E.’nin, eşinin babası ve ağabeyiyle birlikte evlerinin önüne geldiğini, eşinin silahla havaya ateş açtığını ve babası Özdemir E.’nin darbedildiğini anlattığı öğrenildi.

RUHSATSIZ TABANCA AYAKKABILIKTA BULUNDU

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, karşı tarafta bulunan Eyüp U.’nun (35) silahla havaya ateş açtığını, kendilerinin de bunun üzerine karşılık verdiğini öne sürdükleri öğrenildi.

Ö.Ç.’nin olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı müstakil bir evin balkonundaki ayakkabılığa sakladığını söylemesi üzerine adrese giden ekipler, silahı ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerde Ö.Ç.’nin 1, Hüseyin Ç.’nin 3, Kadir Ç.’nin ise 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın diğer tarafında yer aldığı belirtilen ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Eyüp U.’nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç., 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.