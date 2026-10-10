Kaza, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 14 ANC 411 plakalı otomobil, 34 TJE 52 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.