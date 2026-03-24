Beyoğlu’nda akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak’ta bulunan tek katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, durumu fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.