İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfak duvarında çökme meydana geldi. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak’ta saat 23.00 sıralarında yaşanan olayın ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI VE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ve acil müdahale ekipleri ise duvarı çöken bodrum katında ve bina genelinde incelemelerde bulundu.

BİNA TAHLİYE EDİLEREK MÜHÜRLENDİ

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından, güvenlik gerekçesiyle 5 katlı binanın tamamen tahliye edilmesine karar verildi. İçerideki vatandaşların dışarı çıkarılmasının ardından bina mühürlenerek kullanıma kapatıldı. Duvarın çöküş nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.