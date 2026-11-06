İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir apartmandan gelen yoğun ve rahatsız edici koku, belediye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine gidilen adreste adeta çöp dağlarıyla karşılaşan görevliler, saatler süren çalışma neticesinde evden tonlarca atık çıkardı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binadaki bir daireden çevreye uzun süredir kötü koku yayıldığını fark eden mahalle sakinleri, durumun dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine Beyoğlu Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

MASKE VE TULUMLARLA GİRDİLER: 4,5 TON ÇÖP ÇIKARILDI

İhbar üzerine adrese polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis refakatinde kapısı açılan eve giren görevliler, tüm odaların ve koridorların evsel atıklar, eski eşyalar ve çeşitli hurda malzemelerle dolu olduğunu gördü.

Evde tek başına ikamet ettiği öğrenilen 75 yaşındaki Bahattin K.’nın bu malzemeleri uzun süredir biriktirdiği belirlendi. Sağlık riski nedeniyle koruyucu tulum giyip maske takarak içeri giren temizlik personeli, hummalı bir tahliye çalışması başlattı. Kamyonlara yüklenen atıkların tartımı sonucunda, evden toplam 4,5 ton çöp tahliye edildiği saptandı.

DEZENFEKSİYON VE İLAÇLAMA YAPILDI

Tonlarca atığın belediyenin çöp toplama merkezlerine taşınmasının ardından dairede kapsamlı temizlik uygulandı. Çevre sağlığını tehdit eden haşere ve bakteri oluşumunun önüne geçmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından evin her noktasına dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemi gerçekleştirildi.

Tahliyenin ardından apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.