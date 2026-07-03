Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programlarından Var Mısın Yok Musun, bu kez Mardinli yarışmacı İbrahim Örnek’in hikâyesiyle gündem oldu. Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen programda yarışan 28 yaşındaki İbrahim, çocukluğundan bugüne uzanan yaşam mücadelesiyle stüdyoda duygusal anlara neden oldu.

MİDYE SATARAK BÜYÜDÜ, İFLAS GÖRDÜ

Programın 15. bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan İbrahim Örnek, Beyoğlu Taksim’de midye satarak büyüdüğünü, iflas sonrası ağır borçlarla mücadele ettiğini anlattı. Yaklaşık 2 milyon TL’ye ulaşan borçlarını kapatmak için yarışmaya katıldığını söyleyen İbrahim, kazanacağı ödülle yeni bir hayat kurmayı hedeflediğini belirtti.

Yarışma boyunca 10 numaralı kutuyla oynayan İbrahim, strateji yerine sezgileriyle hareket ederek dikkat çekti. İlk turlarda yüksek tutarlı kutuların açılmasıyla şanssız bir başlangıç yapan yarışmacı, buna rağmen moralini kaybetmedi.

1 MİLYON 400 BİN TL'Yİ REDDETTİ KUTUSUNA GİTTİ

Ara turlarda gelen 475 bin TL’lik banka teklifini reddeden İbrahim, risk almaya devam etti. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde mavi kutularla avantaj yakalayan yarışmacı, final öncesinde bankanın sunduğu 1 milyon 400 bin TL’lik rekor teklifle karşı karşıya kaldı.

Ancak büyük teklifi kabul etmeyen İbrahim, yarışmaya devam etme kararı aldı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 1 milyon TL çıkmasıyla yarışmayı bu tutarla tamamlayan genç yarışmacı, hem stüdyoda hem ekran başında büyük yankı uyandırdı.

İbrahim’in hayat hikâyesi ve verdiği karar, sosyal medyada da geniş yer bulurken, yarışmanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.