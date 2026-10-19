İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde bulunan bir otelde 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile 2 gündür aynı odada konaklayan Deniz Ece Y. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle odanın penceresinden dışarı çıktı.

"İMDAT POLİS YOK MU" DİYE BAĞIRDI

Otel tabelasının üzerine çıkarak metrelerce yüksekte tutunmaya çalışan genç kadın, çevredeki vatandaşların gözü önünde "İmdat", "Polis yok mu" diyerek çığlıklar atmaya başladı. Deniz Ece Y.'nin tabelaya tutunmaya çalıştığı dehşet anları çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tabelada daha fazla duramayan kadın, bir süre sonra dengesini kaybederek sert şekilde zemine düştü. Düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine adrese hemen polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BİLEĞİ KIRILDI, YANINDAKİLER İFADE VERDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Deniz Ece Y.’nin bilincinin açık olduğu ve düşmeye bağlı olarak bileğinde kırık meydana geldiği belirlendi. Yaralı kadın ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin bilgisine başvurduğu odadaki diğer şahıslar Hakan B. ve M.F.K., genç kadınla 2 gündür birlikte kaldıklarını ve Deniz Ece Y.'nin kendi imkanıyla pencereden tabelaya çıkıp kendisini aşağı bıraktığını iddia etti. Yapılan güvenlik sorgulamasında Deniz Ece Y.’nin 1, Hakan B.’nin ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdürüyor.