İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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