İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim'de, bir grup arasında sokak ortasında başlayan gerginlik, kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Nedeni henüz belirlenemeyen olayda, grup birbirine acımasızca tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın ve endişeli bakışları arasında saç saça baş başa birbirine giren tarafların öfkesi bir türlü yatışmak bilmedi.
POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE
Yaşanan arbedenin büyümesi ve çevredeki vatandaşların ayırma çabalarının yetersiz kalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözü dönmüş grubu sakinleştirmekte ve ayırmakta zorlanan polisler çareyi biber gazı kullanmakta buldu. Ekiplerin biber gazlı müdahalesi sonucu taraflar ancak güçlükle birbirlerinden uzaklaştırılabildi.
KOPAN KAYNAK SAÇLAR YERLERE SAÇILDI
Tarafların birbirlerinin saçlarını çekerek saldırdığı kavgada, bazı kişilerin başından koptuğu anlaşılan kaynak saçların yerlere saçıldığı görüldü.