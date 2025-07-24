İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Çukur Mahallesi’nde çay ve su satışı yapan Yunus Ertekin (50) ile aynı bölgede sabit satış yapan Mustafa Ö. (44) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, Mustafa Ö.’nün yumruk darbeleriyle yere düşen Ertekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki satıcı arasında satış yeri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık tartışmaya yol açtı. Tartışma sırasında Mustafa Ö.’nün Ertekin’e yumruk attığı, darbe alan Ertekin’in yere düşerek yaralandığı belirtildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ertekin, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
ŞÜPHELİĞ TUTUKLANDI
Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, kısa sürede şüpheli Mustafa Ö.’yü tespit ederek gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ö., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.