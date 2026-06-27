İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde, Taksim yönünden motosikletle gelen ve kask taktıkları belirlenen iki kişi, bir iş yerinin girişine çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktı. Şüphelilerin bölgeden uzaklaşmasının ardından patlayıcı infilak etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde sokakta çok sayıda çivi ve bilye bulundu. Patlama nedeniyle iş yerinin giriş kısmında, apartman kapısında ve çevredeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

‘KİMSEYLE HERHANGİ BİR HUSUMETİMİZ YOK’

Patlamanın hedefi olan iş yerinin sahibi Adıgüzel Ç. (65), polis ekiplerine verdiği ifadede yaklaşık 20 yıldır bakkal işlettiğini, gündüz kendisinin, akşam saatlerinde ise oğlu Ali Ç.'nin (39) iş yerinde bulunduğunu belirterek, kimseyle herhangi bir husumetlerinin olmadığını söyledi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, patlayıcıyı bırakan motosikletli iki şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

‘BİNANIN GİRİŞ CAMI KIRILDI’

Patlama sırasında binada bulunan bir kişi ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Gece saat 02:00 civarları gibi ben yatıyordum. Acayip bir ses geldi. Böyle bir şey, bir cisim patlar gibi. Hemen dışarı kaçtık. O arada zaten polis hemen geldi. Sonra bir patlama olmuş, araştırma falan yaptılar. Ben yarım saat sonra tekrar eve girdim. Binanın giriş camı kırılmıştı. İki tane araba vardı, onlar da zarar görmüş bildiğim kadarıyla. Ondan sonra daha bilgim yok.”