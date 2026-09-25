Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 24 Eylül’de Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Dron destekli takip sırasında bölgeden ayrılan bir araç durduruldu. Araçta bulunan Y.K.’nin üzerinde yapılan aramada 0,6 gram marihuana ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı. UYUŞTURUCU TEMİN EDİLEN ADRESLERE BASKIN Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda Y.K.’nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ö., O.F. ve R.Ş. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 116,3 gram marihuana, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 fişek, cep telefonu ve 6 bin 725 lira ele geçirildi. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.K. serbest bırakıldı. S.Ö., O.F. ve R.Ş. ise adliyeye sevk edildi. Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıÜç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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