Beyoğlu'nda, Hasköy Mahallesi'nde 3 katlı bir binada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının ardından, soğutma çalışması yapmaya çalışan ekipler, içeride hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Ancak kimlik tespiti yapılamadığı için cenaze, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı incelemeler devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise elektrikli sobanın devrilmesi olarak belirlendi.