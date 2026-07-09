İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Haziran 2026 tarihinde Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.D. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli, 16 Haziran'da Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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