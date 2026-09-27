İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, diğer emniyet birimlerinin katılımıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda dev "huzur ve asayiş" uygulaması yapıldı.

FUHUŞ PAZARLIĞI DRON KAMERASINA YANSIDI

Dron destekli yürütülen denetimler esnasında, ara sokaklarda yürütülen fuhuş pazarlıkları havadan anbean görüntülendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 4 kişi hakkında 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan adli işlem başlattı. Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranış sergileyen 27 kişi hakkında da idari işlem uygulandı.

Fuhuş yapıldığı saptanan 2 bina kontrol altına alınırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence mekanı ile 2 otel ekiplerce mühürlenerek kapatıldı.

BİN 737 KİŞİYE GBT SORGUSU

Uygulama kapsamında toplam bin 737 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminden geçirildi. Aramalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs ile 2 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

17 İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI

25 umuma açık eğlence yeri ve 5 otelin detaylıca incelendiği denetimlerde; kapalı alanda sigara kullanımı, ruhsatsız faaliyet, mesul müdür belgesi eksikliği, sigortasız işçi çalıştırma ve canlı müzik ihlali gibi hususlardan dolayı toplam 17 işletmeye cezai işlem uygulandı.