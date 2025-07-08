İstanbul Beyoğlu'nda bir dondurmacıda, kadın bir turistin külah oyunu bahanesiyle taciz edildiği anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin ardından harekete geçen belediye, söz konusu işletmeyi mühürledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi. Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği ilçedir, öyle kalması için her türlü tedbiri alacağız."