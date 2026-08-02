Beyoğlu'nda kurulan semt pazarında alışveriş yapan 50 yaşındaki Nurcihan Y. ile 55 yaşındaki pazar esnafı Selahattin Ş. arasında tezgahtaki ürünlerin seçimi nedeniyle tartışma başladı. İddiaya göre, esnaf Selahattin Ş., müşteriyi ürünlere zarar vermemesi konusunda uyardı.
KADIN YARALANDI
Yapılan uyarının ardından taraflar arasındaki sözlü tartışma büyüdü. Selahattin Ş.'nin iddiasına göre, Nurcihan Y. tartışma sırasında vefat eden annesine yönelik küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Selahattin Ş., eline aldığı bir cismi Nurcihan Y.'nin başına fırlattı. Başına isabet eden cisimle yaralanan kadın için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
ESNAF TUTUKLANDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Nurcihan Y.'nin başında açılma olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.