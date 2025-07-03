Ekonomide yaşanan dalgalanma Türkiye'de çok sayıda firmanın konkordato ilan etmesine iflasla karşı karşıya kalmasına neden olurken, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından birinden daha kötü haber geldi.

Semtin önemli mekanlarından olan geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan bir esnaf lokantası Tarihi Şahin Lokantası, konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, işletme ile sahibi Cengiz Şahin ve diğer şirketi Gergedan Yapım için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme şirketlerin mali yapısının denetimi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atadı.

İflaslara karşı koruma alan şirketler için bir sonraki duruşma 26 Eylül'de görülecek.

1967'DE KURULDU

Tarihi Şahin Lokantası, İstanbul’un Beyoğlu semtinde bir esnaf lokantası.

1967'den beri hizmet veren mekan, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini sunarak, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İki şubesi bulunan Tarihi Şahin Lokantası'nın kurucusu İsmail Şahin 2019'da vefat etmişti.