Beyoğlu'nda 5 araç birbirine girdi

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 14 ACN 411 plakalı otomobil, aynı yönde seyir hâlindeki bir taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü yitiren taksi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Öte yandan, kaza başlatan otomobil ise park halinde duran bir kamyonetin altına girdi. Olayda toplam 5 araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu, kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan 3 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında polis ekipleri, bulvarın Taksim istikametindeki iki şeridi ulaşıma kapattı. Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin inceleme başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.