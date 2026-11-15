Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan cesedin sırrı çözüldü

Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. SALDIRI SORUŞTURMASIYLA ORTAYA ÇIKTI Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine polis, 12 Kasım'da Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki daireye gitti. Ekipler, dairede halıya sarılı erkek cesedi buldu. Olay yerindeki ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Polis ekiplerinin araştırmalarında, kimliği Adli Tıp Kurumu'nda belirlenen Kalkan'ın Gürcistan'dan geldiği ve daha önce yasa dışı bahis oynadığı öğrenildi.

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