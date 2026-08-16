Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmenlik yapan Ruggero D'Angerio'dan gün içinde haber alamayan emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla evine girdi. VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI Ethan İ., odalardan birinde D'Angerio'yu yatağında yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. Tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, D'Angerio'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evde ve odada inceleme yaptı. İlk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Bu durum, ölümün doğal nedenlerle veya şüpheli bir şekilde gerçekleştiği ihtimalini gündeme getirdi. Ruggero D'Angerio, İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yapmış, İtalya'da da profesör ünvanı almıştı. Ölümü üzerine İtalyan eğitim camiasından taziye mesajları geldi. Savcılık, olayı 'şüpheli ölüm' olarak nitelendirerek soruşturma başlattı.

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