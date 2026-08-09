Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir evden gelen yoğun kötü kokunun uzun süredir devam ettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden cevap alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak daireye girildi. CCANSIZ BEDENİNİNİ BULDULAR Daireye giren polis ekipleri, Selim Bağda'yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bağda'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Bağda'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bağda'nın vücudunda darp veya kesici delici alet izine rastlanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Selim Bağda'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.