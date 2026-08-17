Beyoğlu'nda bir restoranda görevli kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen S.D. (42), güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.
Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda yaşandı. İş yerindeki cep telefonunun çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin S.D. olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.
ÜZERİNDEN 0,4 GRAM KOKAIN ÇIKTI
S.D.'nin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.