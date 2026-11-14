İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 25 Kasım 2025’te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yapılması planlanan etkinliklere getirdiği bir günlük yasağı iptal etti.

Mahkeme, yasaklamaya dayanak gösterilen açık, somut ve yakın tehlikenin idarece ortaya konulmadığına hükmetti.

Kaymakamlık; kamu düzeni ve millî güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi güvenliğinin korunması ile çalışma ve seyahat özgürlüklerinin güvence altına alınması gerekçeleriyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve diğer etkinlikleri yasaklamıştı.

Şevval Özkaya, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek iptal davası açtı. Dava dilekçesinde, etkinliklere katılacak kişilerin anayasal demokratik haklarından mahrum bırakıldığı ve yasağı gerektirecek gerçek bir tehlikenin ortaya konulmadığı belirtildi.

SOMUT TEHLİKE ORTAYA KONULMADI

Mahkeme kararında, kaymakamlığın yasağı sosyal medyadan elde edilen bilgilere dayandırdığı aktarıldı. İdarenin değerlendirmelerinde, etkinlikleri düzenleyecek gruplar ile vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel provokatif olaylar yaşanabileceğinin ileri sürüldüğü belirtildi.

Mahkeme, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca belirli bir toplantının yasaklanabilmesi için suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlikenin bulunması gerektiğini vurguladı. Yasaklayıcı şartların ve bu şartların tüm tedbirlere rağmen engellenemeyeceğinin somut delillerle, ikna edici ve yargısal denetime açık biçimde gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak dava konusu işlemde ve savunma dilekçesinde, etkinlikte suç işleneceğine ilişkin açık, somut ve yakın tehlikenin varlığının ortaya konulmadığı sonucuna varıldı.

“TAHAMMÜL GÖSTERMESİ VE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞMASI DEMOKRASİNİN BİR GEREĞİDİR”

Kararda, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının demokratik toplumun temel değerleri arasında yer aldığı belirtildi. Kamu düzeni gibi meşru amaçlarla temel hakların kullanımı arasında adil bir denge kurulması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, hükümet politikalarına barışçıl yöntemlerle tepki gösterilmesinin çoğulcu demokrasilerin karakteristik özelliği olduğunu, azınlık veya muhalif düşüncelerin ifade edilmesine fırsat vermenin demokratik devletin yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

Düşüncelerin sırf çoğunluk ya da siyasal iktidar tarafından benimsenmemesi veya rahatsızlık uyandırması nedeniyle toplantıların yasaklanamayacağını belirten mahkeme, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İfade edilen görüş ve eleştiriler ne derece sert ve rahatsız edici olursa olsun şiddet içermediği ve barışçıl niteliğini koruduğu müddetçe, yetkili makamların her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahammül göstermesi ve hoşgörüyle yaklaşması demokrasinin bir gereğidir.”

27 Ekim 2026’da oy birliğiyle verilen karara karşı davalı Beyoğlu Kaymakamlığı, 30 gün içerisinde istinaf yoluna başvurabilecek.