Ünlü şarkıcı, son olarak 2024 yılında yayımladığı “Cowboy Carter” albümünün ardından yeni müzik dönemine geçti. Yeni tekli, hayranları tarafından ilgiyle karşılanırken, Beyoncé’nin yaklaşan albüm hazırlıklarına dair de ipuçları verdi.

PRODÜKSİYONUNDA DA GÖREV ALDI

“Morning Dew (Donk)”un yazımında Beyoncé’ye Pharrell Williams, The-Dream ve Darius Dixon eşlik etti. Şarkının prodüksiyonunda ise Beyoncé ve Pharrell Williams birlikte çalıştı.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL BASKI

Parçanın, Beyoncé’nin doğum günü dönemi ve 2006 tarihli “B'DAY” albümünün 20. yıl özel baskısı kapsamında planlanan çalışmalar arasında yer aldığı belirtildi.

Yeni şarkıya, Beyoncé’nin uzun süredir birlikte çalıştığı yönetmen Cliff Watts tarafından hazırlanan bir klip de eşlik etti. Videoda geçmiş dönemlere göndermeler yapan görsel unsurlar kullanıldı.

Beyoncé’nin yeni albümünün eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Albümün, sanatçının Renaissance ile başlayan proje sürecinin devamı niteliğinde olması bekleniyor.