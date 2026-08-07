Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyoncé'nin Türkiye'de kendi adını korumak için açtığı marka davaları yargı kararlarıyla ortaya çıktı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne kadar taşınan dört ayrı uyuşmazlıkta üç dava sanatçı lehine sonuçlanırken, bir dosyada ise dava sürecinde marka sahibi tescil hakkından feragat etti.

BEYONCÉ ADINI MARKA YAPTIRANLARA DAVA AÇTI

Yargıtay kararlarına yansıyan dosyalara göre Beyoncé, adının farklı kişiler tarafından marka olarak tescil edilmesine karşı hükümsüzlük davaları açtı. Yerel mahkemeler üç dosyada sanatçının taleplerini haklı bulurken, kararlar daha sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

“SADECE ÖN ADI” SAVUNMASI KABUL GÖRMEDİ

Davaların birinde davalı taraf, "Beyonce" ifadesinin sanatçının yalnızca ön adı olduğunu ve tek başına kullanıldığında doğrudan dünyaca ünlü şarkıcıyı çağrıştırmayacağını savundu.

Mahkeme ise bu değerlendirmeyi kabul etmedi ve markanın hükümsüzlüğüne karar verdi. Böylece Beyoncé'nin ismine ilişkin hak iddiası yargı tarafından da korunmuş oldu.

BİR DOSYADA MARKA SAHİBİ GERİ ADIM ATTI

Dördüncü davada ise marka sahibi, dava devam ederken "Beyonce" ibaresi üzerindeki marka hakkından feragat ederek tescilin sicilden silinmesini sağladı.

Mahkeme, marka kaydı ortadan kalktığı için davanın konusuz kaldığına hükmetti. Ancak dava açıldığı tarihte tescil yürürlükte olduğu gerekçesiyle yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin Beyoncé lehine ödenmesine karar verildi.

Böylece Türkiye'de Beyoncé adına ilişkin tartışmalı dört marka kaydı, üçünde mahkeme kararıyla, birinde ise marka sahibinin feragat etmesiyle ortadan kaldırılmış oldu.