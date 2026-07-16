T.C.

BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN METNİ

Davacı Maliye Hazinesi tarafından aşağıda ismi yazılı kişiler aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Maliye Hazinesi adına tescili 2942 sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına, bedelin yatırılması halinde taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanun'un 10/4. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No Yeri Ada-Parsel No Kamulaştırılan m² Cinsi Adı Soyadı 2026/120 Esas Konya ili Derebucak ilçesi 113 ada 119 parsel 256,30 m² (tam hisseli) Tarla Veysel Yıldız (Müteveffa), Üstün Yıldız, Nefise Yıldız, Hüseyin Yıldız, Müşerref Turunç, Rukiye Ünver, Zahide Yıldız, Seyit Yıldız

#ilangovtr Basın no ILN02510297