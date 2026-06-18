Oyuncu Beyza Gümülcine'nin geçmiş yıllarına ait fotoğraflar nedeniyle açtığı davada karar çıktı. Gümülcine, mankenlik döneminden kalan bazı fotoğraflarının rızası dışında sosyal medyada yayınlandığını öne sürerek savcılığa başvurmuştu. Yargılama sonunda mahkeme, paylaşımı yapan kişi hakkında hapis cezası verdi.
Uzun süredir oyunculuk yapan Beyza Gümülcine, geçtiğimiz yıl sosyal medyada kendisine ait eski fotoğrafları gördü.
Mankenlik yaptığı döneme ait fotoğrafların Gökçe İ. tarafından paylaşıldığını belirten Gümülcine, fotoğrafların izni olmadan yayınlandığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Oyuncu, verdiği dilekçede özel hayatına ilişkin görüntülerin rızası dışında paylaşılması nedeniyle şikayetçi olduğunu ifade etti.
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5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Gökçe İ. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla dava açıldı.
Savcılık, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası talep etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tarafların savunmaları dinlendi.
MAHKEMEDEN HAPİS KARARI
Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, Gökçe İ.'nin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Kararın ardından Beyza Gümülcine'nin şikayetiyle başlayan yargı süreci sonuçlanmış oldu.
Beyza Gümülcine Yeraltı dizisinde rol alıyor. Hande karakterine hayat veren oyuncu beğeni topluyor.
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