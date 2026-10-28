Hatay'ın İskenderun ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık ve soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahsın hedefindeki iş yerlerine girmek için geliştirdiği yöntem ise pes dedirtti.

BEZE SARDIĞI KALDIRIM TAŞIYLA CAMLARI İNDİRDİ

Olayların ilki, İskenderun Büyük Çarşı İş Hanı'nda bulunan bir telefon dükkanında gerçekleşti. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen M.S., ses çıkarmaması için beze sardığı kaldırım taşıyla dükkanın vitrin camını kırdı. Açtığı delikten içeri süzülen zanlı, piyasa değeri yüksek 12 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayarı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

AYNI YÖNTEMLE BANKA ŞUBESİNE DALDI

Gözü dönen şüpheli, gerçekleştirdiği ilk hırsızlığın hemen ardından bu kez Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir banka şubesini hedef aldı. Yüzünü tişörtüyle kamufle eden M.S., yine aynı yöntemi kullanarak beze sarılı kaldırım taşıyla bankanın camını kırıp içeri girdi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde şahsın vezne arkasındaki masa ve çekmeceleri tek tek karıştırdığı görüldü. Çalacak nakit para bulamayan şüpheli, panikleyerek kırdığı camdan dışarı çıkıp kayıplara karıştı.

KAMERALAR ELE VERDİ: TUTUKLANDI

İş yeri sahipleri ve banka yönetiminin ihbarı üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle mercek altına alan polis ekipleri, her iki eylemi de aynı şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kimliği kısa sürede belirlenen M.S., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.