Bhutan’daki Shintaphu Buzul Gölü’nde meydana gelen ani taşkın, Hindistan’ın Batı Bengal ve Assam eyaletlerini alarma geçirdi. Gölün doğal setini aşan büyük su kütlesi, vadi boyunca ilerleyerek güzergâhındaki yerleşim yerlerinde ve altyapıda hasara neden oldu. Bhutanlı yetkililer, ülkede şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini açıkladı. NEHİR KIYISINDAKİLERE TAHLİYE UYARISI Taşkın sularının Sankosh Nehri üzerinden Hindistan’a ulaşma ihtimali üzerine iki eyalette su seviyeleri takibe alındı. Nehir çevresinde yaşayanlara tahliye uyarıları yapılırken arama kurtarma ekipleri olası taşkınlara karşı hazır bekletiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayla birlikte Himalayalar’daki buzulların erimesinin buzul göllerinde patlama riskini artırdığına dikkat çekiyor. Buzul gölü taşkınları, sınır aşan nehirler nedeniyle birden fazla ülkeyi etkileyebilen ciddi afetler arasında gösteriliyor.

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