Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biber kızartması, özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak kızgın yağa atılan biberlerin aniden patlaması ve etrafa yağ sıçratması, mutfakta istenmeyen kazalara neden olabiliyor. Biberleri kızartmadan önce alınacak birkaç basit önlemle bu riski azaltmak ve içi yumuşacık, dışı kızarmış biberler hazırlamak mümkün.

YAĞA ATMADAN ÖNCE İYİCE KURULAYIN

Biber kızartırken en sık yapılan hataların başında, yıkanan biberlerin üzerindeki suyu temizlemeden doğrudan kızgın yağa bırakmak geliyor.

Biberlerin yüzeyinde kalan su, sıcak yağla temas ettiğinde hızla buharlaşıyor ve yağın etrafa sıçramasına yol açabiliyor. Bu nedenle biberleri yıkadıktan sonra temiz bir mutfak havlusu veya kâğıt havlu yardımıyla tamamen kurulamak gerekiyor. Özellikle sap kısımlarında su kalmadığından emin olmak, yağ sıçraması riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

PATLAMAMASI İÇİN BİBERLERE KÜÇÜK BİR KESİK ATIN

Bütün hâlinde kızartılan biberlerin içinde ısınmaya bağlı olarak buhar ve basınç oluşabiliyor. İçeride biriken basınç, biberlerin aniden çatlamasına ve sıcak yağın çevreye sıçramasına neden olabiliyor.

Bunu önlemek için biberlerin yan tarafına kızartmadan önce küçük bir kesik atılabilir. Bu sayede içeride oluşan buharın dışarı çıkması kolaylaşır. Yine de bu yöntem yağ sıçramasını tamamen engellemez. Biberlerin iyice kurulanması ve yağın aşırı ısıtılmaması da önemlidir.

BİBERLERİ YAKMADAN PİŞİRMENİN YOLU ORTA ATEŞ

Biberlerin dışı kısa sürede kararırken içinin sert kalması, genellikle yağın fazla ısıtılmasından kaynaklanıyor. Yüksek ateşte kızartma, biberlerin kabuklarının hızla yanmasına rağmen iç kısımlarının yeterince yumuşamamasına neden olabiliyor.

Daha dengeli bir pişirme için biberleri orta ateşte kızartmak ve ara sıra çevirmek gerekiyor. Biberlerin her tarafı hafifçe renk aldığında ve içleri yumuşadığında ocaktan alınması yeterli oluyor.