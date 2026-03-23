ABD’de yer yerinden oynuyor! Muhafazakar dünyayı sarsan iddia, bizzat Trump’ın en güçlü destekçilerinden Candace Owens’tan geldi. Owens; Başbakan Netanyahu’nun Jeffrey Epstein’ın kirli arşivini bir "şantaj silahı" olarak kullanarak ABD’yi İran’la savaşa zorladığını ileri sürdü. Owens, "Ülkemiz borç köleliği ve kumarla parçalanırken, İsrail’in 'Mesihçi Kızıl Düve' savaşına asker gönderemeyiz" dedi!

"BİBİ 3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN TRUMP’I YANILTIYOR"

Candace Owens, X platformu üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamalarda Netanyahu’yu açıkça hedef aldı. Owens, Trump'ın etrafındaki "İsrail-Önceci" (Israel-Firster) grupların başkanı yanılttığını iddia ederek şunları yazdı:

"Savaşı Kaybediyorlar": "Savaşı fena halde kaybediyorlar ve Trump'ı tabanının bunu istediğine inandırarak daha da yanıltmaya çalışıyorlar. İsrail’i her şeyin önüne koyanlar dışında kimse bu savaşı istemiyor!"

"250 Okul Çocuğu Katledildi": Owens, İran’daki okul grevini gündeme getirerek, provokasyon olmaksızın 250 İranlı öğrencinin öldürüldüğünü ve bunun "Rothschild bankacılık sistemini" İran’a dayatmak için yapıldığını öne sürdü.

EPSTEIN DOSYALARI VE MOSSAD ŞANTAJI

Owens’ın iddiasındaki en sarsıcı nokta, Jeffrey Epstein ile İsrail istihbaratı arasındaki bağlantı oldu. Owens, "Jeffrey Epstein'ın çalıştığı İsrail, dünyaya şantaj yaptı" diyerek, Epstein’ın topladığı kirli dosyaların ABD’li siyasetçileri bu savaşa zorlamak için kullanıldığını savundu. Owens, İran’da "borç köleliğinin" (faizli sistem) yasal olmadığını, "Epstein sınıfının" ise tüm dünyayı tefecilikle köleleştirmek istediğini ileri sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 'KIYAMET' SAATİ!

Sahada ise tansiyon artık kontrol edilemez noktada. Trump'ın İran enerji santrallerine yönelik "imha" tehdidine Tahran'dan "enerji intiharı" yanıtı geldi:

Tahran, Trump'ın saldırı tehdidini hayata geçirmesi durumunda küresel petrolün can damarı olan Hürmüz Boğazı'nın derhal ve tamamen kapatılacağını duyurdu. Trump ise boğazın açılması için 48 saatlik mühlet tanıdı.

İran füzelerinin İsrail'in gizli nükleer araştırma tesisinin yakınına düştüğü, Netanyahu'nun ise "Kimsenin ölmemesi bir mucize" dediği bildirildi.

"BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL!"

Owens’ın analizine göre, bu savaş ne asayiş ne de güvenlik meselesi. Owens, küresel elitlerin "borç köleliği" sistemini korumak için Orta Doğu’yu kasten ateşe verdiğini savunuyor.

Owens, "İsrail'i veya onların mesihçi 'Kızıl İnek' (Red Heifer) savaşını kesinlikle desteklemiyorum" diyerek Trump tabanına "bu oyuna gelmeyin" çağrısında bulundu.

Kaynak: Candace Owens’ın resmi X (Twitter) beyanları, Hindustan Times