Ankara Sakarya Caddesi’nde Tüm Emeklilerin Sendikası, SOL Parti, Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) eylemlerinde sokağa dökülen emekliler, ‘geçinemiyoruz’ mesajı verdiler. Eylemde ‘Para için değil, onurumuz için sokaktayız, geçinemiyoruz’ yazılı pankartlar açıldı. Memur ve işçi emeklilerine verilen maaşların ‘perişanlık maaşı’ olduğu ifade edildi.

Eylemde yapılan açıklamada, “Suyun çürüdüğü, tuzun koktuğu, sözün bittiği, bıçağın kemiği geçtiği yerdeyiz. Yaşamlarının en güzel yıllarını çalışarak geçiren biz emeklilerin durumu katlanılmaz bir noktaya gelmiştir” denildi.

Milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığı belirtilirken, emeklinin insanca yaşam taleplerini karşılıksız bırakan siyasi iktidarın bu tablonun sorumlusu olduğu ifade edildi. SOL Parti “Emeklileri üç kuruşa muhtaç edip ölüme terk edenleri unutmayın” derken, TKP de “Emekli ücretlerinde iyileştirme yapılması için kaynakların yetersizliğini söyleyen hükümet, patronlara yıllık 2.7 trilyon lira teşvik aktarılması için kaynak sıkıntısı yaşamıyor” açıklaması yaptı.

BÜTÇE BİR EKSİLDİ

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun hayatına son verdiği hatırlatılarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Eski SGK Başkanı Raci Kaya’nın ‘emeklilerin erken ölmedikleri için mali dengeleri bozduğu’ yönündeki sözlerine de tepki gösterildi. Açıklamada, “Bir emeklimiz daha aramızdan ayrılarak mali bütçenizin dengelerini bozmayacak” denildi.