TBMM’nin yeni yasama dönemine başladığı 1 Ekim’de cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay’dan 24 saatlik açlık grevi kararı geldi.

Tutuklu Atalay, açlık grevi kararını “Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak” amacıyla aldığını söyledi.

"HUKUKSUZCA İÇERDEYİM"

Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor. Hatay halkının en zor günlerinde verdiği kararla seçtiği milletvekili olarak benim de orada olmam gerekirken tümüyle hukuksuz olarak cezaevindeyim. Zaten ülkemizdeki mevcut yargı sistemi nedeniyle haksız bir kararla tutuklu olduğumu şimdilik bir kenara bırakalım. Anayasal açıdan seçildiğim gün ‘yargılamanın durması’, tahliye edilmem ve yemin ederek görevime başlamam gerekiyordu. Hukuksuzca engellendi. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Meclis’in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum.”